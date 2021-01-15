Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» и завершилась победой гостей со счетом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Брейден Диллан, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

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