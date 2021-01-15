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Защитник ЦСКА Фукс получил новую травму

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Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс получил травму, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, во время медобследования у футболиста был выявлен рецидив старого повреждения бедра, из-за которого он пропустил четыре месяца. Отмечается, что бразилец выбыл на несколько месяцев.

Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года. Он провел на поле всего 12 минут, после чего получил повреждение.

Ранее сообщалось, что Фукс приступил к тренировкам в общей группе перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

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