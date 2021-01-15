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Овечкин вышел на четвертое место по матчам с 2+ очками среди европейцев в НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвертое место по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2+ очками среди европейских игроков.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» (6:4) россиянин отдал две результативные передачи. Теперь в его активе 363 матча с 2+ очками. По этому показателю он сравнялся со шведом Матсом Сундином.

Рекорд принадлежит чешскому форварду Яромиру Ягру (540). В тройку также входят финны Яри Курри (385) и Теэму Селянне (382).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан третьей звездой матча «Баффало» — «Вашингтон».

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