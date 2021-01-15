«Вегас» одержал победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Марк Стоун, Макс Пасиоретти и Алекс Так. У гостей дубль оформил Макс Комтуа.

17 января команды вновь встретятся в Парадайсе.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов переиграл «Аризону Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)