Плющенко ждет личных извинений от хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на извинения хореографа Алексея Железнякова.

Ранее представитель группы Этери Тутберидзе вызвал экс-фигуриста на дуэль, однако позднее попросил прощения за свои слова.

«Принимаю только личную беседу и личные извинения. У него есть мой телефон, пускай набирает и говорит, что у него вообще такое произошло», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Победитель Игр назвал объяснения хореографа «детской историей».

«Когда запахло жареным — включает заднюю. Надо отвечать за свои слова. Если мужчина, то нужно отвечать. Возможно, кто-то действительно ввел его в заблуждение. Однако перед тем, как в мой адрес высказывать гадости, надо было взвесить все за и против», — сказал экс-фигурист.

Ранее Железняков заявил, что ему сообщили ложную информацию о Плющенко, из-за которой он пришел в ярость.