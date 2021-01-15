Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Дубай на медосмотр

Полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс прибыл в Дубай для прохождения медосмотра перед переходом в московский «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

Обследование назначено на 16 января. Если все пройдет успешно, красно-белые подпишут с футболистом контракт, а 17 января он сможет провести первую тренировку с новой командой.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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