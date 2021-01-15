Московский «Локомотив» объявил о договоренности по трансферу защитника «Бордо» Пабло.

«В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Слободан Райкович покинет клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.