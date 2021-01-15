Московский «Локомотив» объявил о договоренности по трансферу защитника «Бордо» Пабло.
«В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Слободан Райкович покинет клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.
⚡️⚡️⚡️— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021
«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Пабло!
В случае успешного медосмотра, который состоится сегодня в Барселоне, «Локомотив» подпишет долгосрочный контракт с бразильцем.
Подробнее ⬇️