Экс-биатлонист Шипулин пожаловался на оскорбления после ухода в политику

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что после начала политической карьеры он получил много оскорбительных сообщений.

«Если говорить откровенно, то негатив, который обрушился на меня, — это, конечно, не мое. Они начинают оскорблять не только меня, но и, что самое обидное, моих близких: жену, детей и родителей. После такого опускаются руки», — цитирует Шипулина Е1.

Бывший спортсмен отметил, что в спорте ему было легче, чем в политике.

Ранее сообщалось, что бывший директор благотворительного фонда Шипулина объявлена в розыск.