Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова впервые выиграл «Дакар»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова выиграл зачет грузовиков ралли-марафона «Дакар-2021».
Для российского гонщика это первая победа на престижном ралли-марафоне. В 2017 и 2019 годах он занимал вторые места в общем зачете.
Второе и третье места в общем зачете грузовиков заняли еще два экипажа «КАМАЗ-мастер» — Антона Шибалова и Айрата Мардеева.
Представители «КАМАЗ-мастера» в пятый раз подряд выигрывают «Дакар». Всего эта победа для российской команды стала 18-й.
Ранее сообщалось, что экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова стал вторым на десятом этапе «Дакара».