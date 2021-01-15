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Сергей Устюгов (Россия) после финиша на дистанции гонки преследования на 15 км классическим стилем среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам &laquo;Тур де Ски&raquo; в итальянском Тоблахе, 1 января 2020 года Сергей Устюгов (Россия) после финиша на дистанции гонки преследования на 15 км классическим стилем среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам &laquo;Тур де Ски&raquo; в итальянском Тоблахе, 1 января 2020 года

Лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов вернется в состав национальной команды на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 29 по 31 января.

Спортсмен пропустил старт сезона из-за коронавируса.

«В Фалуне мы его ждем, это даже не обсуждается, это ясно. Там есть его профильная спринтерская дистанция, на которой он выиграл Кубок России. Он у нас универсал, поэтому, конечно, я хотела бы его видеть на первых местах и на других дистанциях», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Ранее Устюгов пропустил многодневку «Тур де Ски».

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