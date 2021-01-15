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«Ахмат» заблокировали на YouTube

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на YouTube.

При попытке перейти на страницу команды на YouTube появляется сообщение «эта страница недоступна». Также был заблокирован канал промоушена по смешанным единоборствам (MMA) Absolute Championship Akhmat (ACA).

10 декабря минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась о санкциях США против грозненского «Ахмата».

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