Сборная России проведет первый домашний матч в 2021 году в Сочи, сообщается на странице национальной команды в Telegram.

27 марта сборная под руководством Станислава Черчесова примет на стадионе «Фишт» Словению в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начало игры — в 17.00 мск.

Также на отборочном турнире российской команде предстоит сыграть с Хорватией, Кипром, Мальтой и Словакией.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал имя игрока, который сможет усилить национальную команду.