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Фрагмент матча &laquo;Вест Бромвич&raquo; &mdash; &laquo;Астон Вилла&raquo; Фрагмент матча &laquo;Вест Бромвич&raquo; &mdash; &laquo;Астон Вилла&raquo;

Объявлен лучший тренер декабря в Английской премьер-лиге

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Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Дин Смит признан лучшим тренером декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем месяце «Астон Вилла» не потерпела ни одного поражения в пяти матчах и завершила 2020 год на пятом месте в турнирной таблице.

Также на награду претендовали Карло Анчелотти («Эвертон»), Шон Дайч («Бернли»), Уле-Гуннар СульшерМанчестер Юнайтед»).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком декабря.

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