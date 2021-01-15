Стало известно имя основного кандидата на пост тренера вратарей ЦСКА

Стало известно имя основного кандидата на пост тренера вратарей московского ЦСКА.

По информации «Чемпионат.com», армейцы рассматривают вариант назначения Дмитрия Крамаренко, который сейчас работает в сборной Азербайджана и клубе «Нефтчи».

46-летний специалист является сыном советского вратаря Сергея Крамаренко. В качестве игрока он выступал за московские клубы «Динамо» и «Торпедо», владикавказскую «Аланию», калининградскую «Балтику» и грозненский «Ахмат». С 2002 по 2003 год он провел три матча за ЦСКА и пересекся с нынешним голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.

Ранее сообщалось, что Акинфеев выступил против предложенного Виктором Гончаренко тренера.