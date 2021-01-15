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Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 1/4 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва), 4 марта 2020 года

Стало известно имя основного кандидата на пост тренера вратарей ЦСКА

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Стало известно имя основного кандидата на пост тренера вратарей московского ЦСКА.

По информации «Чемпионат.com», армейцы рассматривают вариант назначения Дмитрия Крамаренко, который сейчас работает в сборной Азербайджана и клубе «Нефтчи».

46-летний специалист является сыном советского вратаря Сергея Крамаренко. В качестве игрока он выступал за московские клубы «Динамо» и «Торпедо», владикавказскую «Аланию», калининградскую «Балтику» и грозненский «Ахмат». С 2002 по 2003 год он провел три матча за ЦСКА и пересекся с нынешним голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.

Ранее сообщалось, что Акинфеев выступил против предложенного Виктором Гончаренко тренера.

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