Сборная России стала четвертой в мужской эстафете на Кубке мира

Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

В составе национальной команды выступили Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Отставание от первого места составило +1:55.3.

Эстафету выиграла сборная Франции (1:22:28.0), второй пришла команда Норвегии (+4.2). Замкнули тройку лидеров итальянские биатлонисты (+1:06.6).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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