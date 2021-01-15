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Российский &laquo;КАМАЗ&raquo; покоряет &laquo;Дакар&raquo; Российский &laquo;КАМАЗ&raquo; покоряет &laquo;Дакар&raquo;

Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» Шибалова с вертолетом

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Опубликована видеозапись того, как грузовик «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова столкнулся с вертолетом на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар-2021».

Кадры столкновения появились в Twitter.

Во время заезда на 11-м спецучастке машину российского гонщика подбросило вверх. Грузовик задел одно из полозьев вертолета, летевшего слишком низко над трассой. Сила удара оказалась не очень большой, поэтому пилот сохранил контроль над вертолетом.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» Шибалова столкнулся в воздухе с вертолетом на этапе «Дакара».

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