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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время заключительного матча группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России, 18 ноября 2020 года Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время заключительного матча группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России, 18 ноября 2020 года

Черчесов объяснил выбор стадиона для первого домашнего матча сборной

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор стадиона для проведения первого домашнего матча национальной команды в 2021 году, передает пресс-служба сборной в Telegram.

Стало известно, что 27 марта сборная под руководством Черчесова примет на стадионе «Фишт» Словению в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Специалист объяснил выбор места в первую очередь климатическими условиями.

«Март — специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет первый домашний матч в 2021 году в Сочи.

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