Дзюба за несколько дней до заражения COVID-19 выкладывал видео ночного отдыха

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба за несколько дней до заражения коронавирусной инфекцией выкладывал видео своего ночного отдыха в одном из кафе Москвы, сообщает РИА «Новости».

В ночь на 5 января в Instgaram форварда появились видеозаписи из одного столичного кафе, в котором он смотрел полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

Примечательно, что представитель кафе в комментарии источнику заявила, что футболист был в заведении до Нового года, потому что на новогодних праздниках, согласно предписанию Роспотребнадзора, заведение не работало по ночам.

Тест на коронавирус также показал положительный результат у голкипера команды Андрея Лунева. Оба игрока не летят на первый сбор с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Дзюба заразился коронавирусом.