Три арбитра отстранены от работы в Российской премьер-лиге

Судьи Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин отстранены от работы в Российской премьер-лиге, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Сообщается, что судьи, которые до этого работали на матчах чемпионата России, теперь отстранены на неопределенный срок.

При этом Михаил Вилков и Владислав Безбородов, которые были отстранены в ноябре 2020 года по итогам матчей «Краснодар» — «Рубин» и «Краснодар» — «Спартак», работать на матчах РПЛ будут.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Бруно Фукс получил новую травму.