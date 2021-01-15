Олимпийский чемпион раскритиковал бежавшего эстафету биатлониста

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко раскритиковал бежавшего эстафету биатлониста — Кирилла Стрельцова, передает «Спорт-Экспресс».

Российская команда, в составе которой также были Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла четвертое место с отставанием от лидера (Франции) +1:55.3. Стрельцов бежал первым и проиграл больше минуты.

«Стрельцов был слабым на первом этапе, больше минуты проиграл. Не понимаю, как так можно было. Думаю, даже тренеры в недоумении», — заявил Васильев.

Ранее сообщалось, что сборная России стала четвертой в мужской эстафете на Кубке мира.