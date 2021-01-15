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Определены топ-5 сэйвов 18-го тура АПЛ

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Определены пять лучших сэйвов, которые были совершены в 18-м туре Английской премьер-лиги.

Возглавил список голкипер Ник Поуп из «Бернли», защищавший свои ворота в матче с «Манчестер Юнайтед».

Также в топ-5 были включены сэйвы Роберта Санчеса из «Брайтона» (матч с «Манчестер Сити»), Альфонса Ареоля из «Фулхэма» (поединок с «Тоттенхэмом»), включенного в список дважды, и голкипера «Арсенала» Бернда Лено (встреча с «Кристал Пэлас».

После 18 туров АПЛ лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 36 очков.

Ранее сообщалось, что Руни завершил карьеру и был утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти».

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