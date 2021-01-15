Резцова заявила о необходимости реформы в биатлоне

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о необходимости реформы в российском биатлоне, передает «Спорт-Экспресс».

15 января на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе российская сборная в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала четвертой в эстафете.

«Ничего не получается! Что-то мы не дорабатываем, какой-то злой рок. У нас нарушена система подготовки. Верните советскую методику! А то сейчас все грамотные, ничего не слушают. Мы уже забыли о постоянных медалях. Нашему биатлону нужна реформа!» — заявила Резцова.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов высказался о четвертом месте сборной России в эстафете на Кубке мира.