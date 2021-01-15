Хавбек ЦСКА может уйти в аренду в чемпионат Чехии

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Чехии, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, в услугах хорватского футболиста заинтересована пражская «Спарта». Сообщается, что речь идет об арендном соглашении с правом выкупа.

Бистрович пополнил состав столичного клуба в зимнее трансферное окно 2018 года. За это время он провел 84 матча, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Марио Манджукич отказал трем клубам из чемпионата России.