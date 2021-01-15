Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Биатлонист Матвей Елисеев Биатлонист Матвей Елисеев

Тренер сборной России раскритиковал Елисеева после эстафеты на Кубке мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Матвея Елисеева после эстафеты на Кубке мира.

Российская команда, в составе которой также были Кирилл Стрельцов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла четвертое место с отставанием от лидера (Франции) +1:55.3. Елисеев бежал второй этап.

«Надо думать, возвращать ли Матвея Елисеева на первый этап. В эстафете он выступил из рук вон плохо. Если бы он бежал гонку так, как спринт, у нас уже был бы шанс зацепиться, — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Стрельцов высказался о своей неудаче в эстафете на Кубке мира.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.