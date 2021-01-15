В МИД прокомментировали блокировку YouTube-канала «Ахмата»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала блокировку YouTube-канала грозненского футбольного клуба «Ахмат».

Канал клуба был заблокирован 15 января. При попытке перейти на страницу команды на YouTube появляется сообщение «эта страница недоступна». Также был заблокирован канал промоушена по смешанным единоборствам (MMA) Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы – борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлеченностью в незаконную деятельность», — написала Захарова в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Ахмата».