Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов близок к переходу в «Уфу». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, стороны находятся в решающей стадии переговоров и близки к заключению трудового договора.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 34-летний хавбек провел 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Чехии.