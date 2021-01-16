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Иванов близок к переходу в «Уфу»

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Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов близок к переходу в «Уфу». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, стороны находятся в решающей стадии переговоров и близки к заключению трудового договора.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 34-летний хавбек провел 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Чехии.

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