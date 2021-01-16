«Тампа-Бэй» уверенно победила «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча прошла в Тампе на «Амали Арене» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блэйк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.

У проигравшей команды отличились Алекс Дебрикэнт и Патрик Кейн.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз».