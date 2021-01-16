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Иван Проворов (крайний слева) празднует с партнерами очередной гол Иван Проворов (крайний слева) празднует с партнерами очередной гол

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одолеть «Питтсбург»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил Трэвис Конечны. Еще по разу отличились Иван Проворов и Оскар Линдблом, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Сидни Кросби и Брендон Танев.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» во второй раз за два дня обыграл «Баффало Сейберс» в матче НХЛ.

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