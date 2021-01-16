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Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Антон Миранчук и Федор Смолов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского &laquo;Атлетико&raquo; Игроки &laquo;Локомотива&raquo; Антон Миранчук и Федор Смолов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского &laquo;Атлетико&raquo;

«Локомотив» проведет восемь матчей на испанских сборах

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Московский «Локомотив» проведет восемь матчей на тренировочных сборах в Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

23 января подопечные Марко Николича сразятся с «Линкольном», а 27 января выйдут на поле против «Эстерсунда». Даты остальных игр будут объявлены позднее.

Напомним, что за 11 туров до конца чемпионата «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что никогда не перейдет в столичный ЦСКА.

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