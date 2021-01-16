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Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год Зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина во время заседания, 2018 год

Роднина упрекнула Плющенко в слабости

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, тренеры и спортсмены не должны аппелировать к судьям.

«Не знаю, зачем нужно давить на арбитров. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренеры и участники соревнований не обсуждают работку судей.

Для таких случаев есть руководство команды — оно может написать протест», — сказала Роднина.

Ранее сообщалось, что были объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию.

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