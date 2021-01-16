«Аталанта» назвала Миранчука мастером дебютов

Пресс-служба «Аталанты» в Twitter оценила дебют полузащитника Алексея Миранчука в стартовом составе в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

Напомним ,что россиянин открыл счет в игре на 43-й минуте и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.

«Мастер дебютов», — подписала пост медиа-служба «бергамасков».

Ранее стала известна предварительная дата проведения выборов президента «Барселоны».