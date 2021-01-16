«Аталанта» назвала Миранчука мастером дебютов

Пресс-служба «Аталанты» в Twitter оценила дебют полузащитника Алексея Миранчука в стартовом составе в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».
Напомним ,что россиянин открыл счет в игре на 43-й минуте и помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.
«Мастер дебютов», — подписала пост медиа-служба «бергамасков».
Ранее стала известна предварительная дата проведения выборов президента «Барселоны».
Il maestro dell'esordio ������ Master of debuts— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 15, 2021
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���� @ChampionsLeague ⏱ 8' �� ⚽️
���� @SerieA ⏱ 20' �� ⚽️
�� #CoppaItalia ⏱ 43' �� ⚽️
⠀#Miranchuk #GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/gcqTagU4v1