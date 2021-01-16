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Кирилл Капризов Кирилл Капризов

Капризов высказался об адаптации к жизни в Америке

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал об адаптации к жизни в США. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, одноклубники стараются помочь и дают разные советы, чтобы быстрее привыкнуть к новой обстановке.

«В плане хоккея я нормально соображаю и знаю, когда ребята что-тот говорят. С этим нет каких-то проблем. Когда мне что-то надо, я могу спросить и они помогут мне», — сказал Капризов.

Ранее сообщалось, что Латвия готова выступить единоличной страной-организатором чемпионата мира по хоккею — 2021.

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