«Монако» Головина обыграло «Монпелье» в матче чемпионата Франции

В очередном матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграло «Монпелье».

Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Фолланд и Виссам Бен Йеддер, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Энди Делор и Элье Уайи.

После этого успеха подопечные Нико Ковача набрали 36 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» разгромил «Рому».