Две передачи Зайцева поспособствовали победе «Оттавы» над «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» победила «Торонто Мейпл Лифс».

Встреча прошла в канадской столице на арене «Канадиен Тайер Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тома Шабо, Брэйди Ткачук, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан.

У проигравшей команды отличились Зак Хайман, Александр Керфут и Джон Таварес.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз».