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Уэйн Руни проводит прощальный матч за сборную Англии Уэйн Руни проводит прощальный матч за сборную Англии

Руни прокомментировал свое решение завершить карьеру

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал свое решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает Daily Mail.

«Время нельзя остановить. Я всю жизнь играл в футбол и был его частью, но теперь примеряю на себя должность тренера. Я рад открыть для себя новую главу. Буду ли я скучать по прошлой жизни? Конечно.

Настал час молодого поколения, а моя задача — руководить им», — заявил экс-форвард.

Теперь Руни занимает должность наставника «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что глава Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс попросил игроков не обниматься во время празднования забитых мячей.

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