Потерявший семерых родственников из-за COVID-19 игрок НБА заразился сам

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс заразился

коронавирусом. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

«Я ухожу на самоизоляцию и буду следовать всем протоколам. Я молюсь каждый день, чтобы этот кошмар с вирусом отступил, и я умоляю, чтобы все продолжали относиться к этому серьезно и соблюдать все меры предосторожности», — написал Таунс.

В 2020 году из-за коронавируса скончались семь членов семьи баскетболиста, в том числе мать. По словам спортсмена, ему разбивает сердце мысль о том, что его отцу и сестре придется вновь испытать тревогу из-за COVID-19.

«Обращаюсь к моему племяннику и племяннице, Максу и Джолани. Обещаю, что не окажусь в гробу из-за этой болезни, рядом с вашей бабушкой. Я смогу победить», — написал Таунс.

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» отложен из-за коронавируса.