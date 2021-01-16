Карпин оценил состояние игроков «Ростова» после возвращения из отпуска

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил физическое состояние футболистов после возвращения из отпуска.

«Могу сказать, что ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Чуть в худшем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но это нормально и естественно, потому что они не могли заниматься во время отпуска»», — заявил специалист в интервью, опубликованном на YouTube-канале команды.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Карпин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову.