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Одноклубник Овечкина выписан из больницы после операции на сердце

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист выписан из больницы после операции на сердце.

«Вчера выписали из больницы. Из-за хоккея я много дней провел вдали от детей за последние 5-8 лет. Последние девять дней ощущались иначе... Когда я подошел к дороге, мое сердце буквально согрелось», — написал шведский вратарь в Instagram.

Хоккеист отметил, что останется на несколько дней в Кливленде для прохождения тестов, а после отправится в Нью-Йорк, где продолжит восстановление после операции.

Лундквист стал одноклубником российского форварда Александра Овечкина в прошедшем межсезонье, однако из-за проблем с сердцем был вынужден приостановить карьеру. С 2005 по 2020 год швед выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Лундквист сообщил, что успешно перенес операцию.

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