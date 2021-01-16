Одноклубник Овечкина выписан из больницы после операции на сердце

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист выписан из больницы после операции на сердце.

«Вчера выписали из больницы. Из-за хоккея я много дней провел вдали от детей за последние 5-8 лет. Последние девять дней ощущались иначе... Когда я подошел к дороге, мое сердце буквально согрелось», — написал шведский вратарь в Instagram.

Хоккеист отметил, что останется на несколько дней в Кливленде для прохождения тестов, а после отправится в Нью-Йорк, где продолжит восстановление после операции.

Лундквист стал одноклубником российского форварда Александра Овечкина в прошедшем межсезонье, однако из-за проблем с сердцем был вынужден приостановить карьеру. С 2005 по 2020 год швед выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Лундквист сообщил, что успешно перенес операцию.