Посещение футбольных матчей признали уважительной причиной для ухода с работы

Верховный суд России признал посещение футбольных матчей уважительной причиной для ухода с работы, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Отмечается, что спланированная и организованная поездка на игру не может стать причиной для увольнения, если работодатель был осведомлен о желании сотрудника посетить встречу. При наличии спорных ситуаций работодатель должен доказывать факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины.

Вопрос был рассмотрен после того, как житель Ейска был уволен за поездку на футбольный матч. Ради выезда на автобусе мужчина раньше положенного времени покинул рабочее место. По его словам, уход с работы был согласован с руководством, однако его все равно уволили, а суд Ейска встал на сторону работодателя.

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