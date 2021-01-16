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Защитник молодежной сборной России по хоккею Александр Романов Защитник молодежной сборной России по хоккею Александр Романов

Игрок «Монреаля» Романов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ

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Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов высказался о своем дебюте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин сделал результативную передачу.

«Сначала я немного нервничал, потому что не знал, что такое НХЛ в реальной жизни. Я сначала вообще не понимал, где нахожусь. Все было очень быстро, но потом становилось лучше и лучше», — приводит слова Романова официальный сайт НХЛ.

Ранее форвард «Монреаля» Томаш Татар оценил выступление Романова.

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