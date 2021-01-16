Тренер сборной Азербайджана рассказал о предложении ЦСКА

Тренер вратарей сборной Азербайджана и «Нефтчи» Дмитрий Крамаренко подтвердил информацию, что ему предложили поработать в московском ЦСКА.

«Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался, как он на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял», — цитирует специалиста Azerisport.

Крамаренко не исключил возможность совмещения обязанностей в национальной команде и армейском клубе.

«В ЦСКА этот вопрос пока обсуждается. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь ЦСКА собирается 17 января. Клуб не против совмещения», — добавил тренер.

По мнению Крамаренко, его кандидатуру предложил вратарь Игорь Акинфеев, потому что они вместе выступали за ЦСКА.

Ранее сообщалось, что голкипер красно-синих выступил против предложенного Виктором Гончаренко тренера.