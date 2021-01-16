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Nivea откажется спонсировать ЧМ-2021 в случае его проведения в Минске

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Компания Nivea готова отказаться быть спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если матчи турнира будут проходить в Минске.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако из-за политической обстановки в стране Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на ситуацию мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Белоруссии», — написала компания в Instagram.

Nivea отметила, что уже уведомила о своем решении Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

Ранее глава организации Рене Фазель рассказал о своих переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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