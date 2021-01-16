Стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию

Стал известен предварительный состав участников командного турнира по фигурному катанию, который пройдет в Москве, сообщает «Матч ТВ».

В женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Дарья Усачева.

В соревнованиях мужчин примут участие Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Макар Игнатов, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

В парном катании за победу поспорят Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступит пара Александра Степанова / Иван Букин.

Ранее были объявлены даты проведения национального командного турнира по фигурному катанию.