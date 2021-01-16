«Шкода» откажется от спонсирования ЧМ-2021 в случае его проведения в Минске

Автоконцерн «Шкода» откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если матчи турнира будут проходить в Минске.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако из-за политической обстановки в стране Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

«Шкода» является большим поклонником хоккея. Поэтому мы уже 28 лет являемся партнером чемпионата мира по хоккею. Тем не менее, мы также уважаем и выступаем за защиту прав человека как фундаментальное и общее требование во всем мире. ⁣

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Таким образом, «Шкода» откажется от спонсирования чемпионата мира 2021 года, если Белоруссия получит право провести турнир», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram компании.

Ранее о намерении отказаться быть спонсором чемпионата мира по хоккею сообщила компания Nivea.