Шлеменко поддержал Поветкина перед поединком с Уайтом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поддержал боксера Александра Поветкина перед реваншем с британцем Диллианом Уайтом.

«Это будет очень нервный реванш! Саня, силы тебе и отличной подготовки. Мы верим в тебя», — написал Шлеменко в Instagram.

Поединок пройдет 6 марта 2021 года. Первый бой, состоявшийся 23 августа, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Поветкин владеет титулом временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и поясом WBC Diamond. В профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью.

В активе Уайта 27 побед и два поражения.

Ранее было опубликовано промо реванша Поветкина и Уайта.