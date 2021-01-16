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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев

Депутат Лебедев: мне не нравится Лукашенко, но это не повод отнимать у страны ЧМ

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Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, передает «Чемпионат.com».

«Мне Лукашенко тоже не нравится. Будучи жителем Белоруссии, я бы проголосовал за другого кандидата. Но это не повод отнимать у страны чемпионат мира. Решение по нему было принято давно», — сказал Лебедев.

Турнир должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Светлана Тихановская призвала МИД нескольких стран выступить против ЧМ по хоккею в Минске.

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