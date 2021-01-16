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Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель

Фазель назвал белорусов своими братьями

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что на организацию оказывается политическое давление из-за того, что чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске, передает РИА «Новости».

«Белорусы для меня братья. Так я отношусь к россиянам, которые тоже очень честны. Никакого давления я лично не испытываю, но давление исходит на ИИХФ. Нас используют против нашей воли», — сказал Фазель.

Напомним, турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Ранее Фазель поделился подробностями разговора с Александром Лукашенко.

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