Место проведения чемпионата мира по хоккею решится в течение пяти дней

Место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года решится в течение пяти дней, сказал глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. Предстоит еще переговорить с партнерами, спонсорами. Мы примем решение в течение пяти дней», — передает слова Фазеля РИА «Новости»

Напомним, турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Столица Белоруссии может быть лишена права проводить соревнования из-за политической ситуации в стране.



Ранее Фазель поделился подробностями разговора с Александром Лукашенко.