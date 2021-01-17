Тактаров не удивился возможному возвращению Хабиба в UFC

Первый победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) среди россиян Олег Тактаров не удивился возможному возвращению Хабиба Нурмагомедова в смешанные единоборства (ММА). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, ничего нового в ситуации с 32-летним дагестанцам не произошло.

«Я, говорит, ушел. По полтора года не выступал, а тут ушел. Мы все это уже проходили. Деньги были другие. ВСе это пройдено мной, ребятами по несколько раз. Тут не о чем разговаривать», — сказал Тактаров.

Ранее сообщалось, что Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара на первом турнире UFC в 2021 году.