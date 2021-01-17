Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Россия, Москва) и ФК &laquo;Атлетико&raquo; (Мадрид, Испания), 3 ноября 2020 года Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Россия, Москва) и ФК &laquo;Атлетико&raquo; (Мадрид, Испания), 3 ноября 2020 года

Три игрока «Локомотива» не прилетели на сбор в Испанию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Три игрока московского «Локомотива» все еще не прилетели на первый тренировочный сбор 2021 года в Испанию.

По информации пресс-службы «железнодорожников» в Twitter, вратарь Маринато Гилерме, защитник Мурило и нападающий Зе Луиш получили присоединятся к команде на следующей неделе.

«Тренерский штаб предоставил дополнительные дни отдыха Гилерме и Мурило (оба год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии), а также Зе Луишу (продолжает восстановление под присмотром врачей)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.